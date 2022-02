Gavi lehnt Offerte ab

Die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Gavi wird für den FC Barcelona kein einfaches Unterfangen. Ein erstes Angebot der Katalanen hat der 17-Jährige laut der Zeitung ‚Sport‘ abgelehnt. Die wirtschaftlichen Rahmendaten entsprachen nicht den Vorstellungen des Youngsters. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass in Kürze weitere Gespräche stattfinden sollen.

Gavi ist aktuell nur bis 2023 an Barça gebunden und besitzt für den Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Klubs wie der FC Chelsea und der FC Bayern sollen schon angeklopft haben. Der FC Barcelona will langfristig verlängern und die festgeschriebene Ablöse deutlich anheben.