Glasner-Absage an Österreich

Oliver Glasner war ein Kandidat beim österreichischen Fußballverband. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 48-Jährige: „Ich wurde nicht gefragt. Aber ich hatte Kontakt. Eine Minute. Dann war klar für beide Seiten, dass es für Österreich einen besseren Team-Chef als Oliver Glasner gibt – und dass es eine bessere Option für Oliver Glasner ist, in Frankfurt zu bleiben.“ Den Posten als Trainer der Österreicher übernahm schließlich Ralf Rangnick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass er in Zukunft beim ÖFB arbeiten wird, schließt Glasner nicht aus: „Nationaltrainer im eigenen Land ist die ehrenvollste Aufgabe.“ Der Vertrag des Österreichers bei der Eintracht endet im Sommer 2024. In der Vergangenheit wurde unter anderem Real Madrid Interesse an dem SGE-Erfolgscoach nachgesagt. Mit Blick auf seine Zukunft führt der Übungsleiter aus: „Ich habe keinen Karriere-Plan. Bisher habe ich so viele Abzweigungen genommen in meinem Leben und in meiner Trainerkarriere. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das.“

Lese-Tipp

Eintracht: Krösche über mögliche Abgänge