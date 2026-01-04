Menü Suche
Spielertausch bei Hannover?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Stefán Teitur Thórdarson mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Hannover 96 hat anscheinend nicht nur den aktuell vom SC Freiburg an Legia Warschau verliehenen Noah Weißhaupt (24) als mögliche Winter-Verstärkung ins Visier genommen. Auch Stefan Teitur Thordarson (27) vom englischen Zweitligisten Preston North End ist laut Informationen der ‚Bild‘ ein Thema in Niedersachsen.

Interessant: Der Championship-Vertreter soll wiederum ausgerechnet an 96-Profi Franz Roggow (23) interessiert sein. Entsprechend könnte es auf einen Tausch der Mittelfeldspieler hinauslaufen, wobei Hannover für den 34-fachen isländischen Nationalspieler womöglich noch eine Ablöse draufpacken müsste.

