Medien: Freiburg bietet für Barça-Stürmer Manaj

Der SC Freiburg zählt laut Medienberichten aus Spanien zu den Interessenten für Mittelstürmer Rey Manaj vom FC Barcelona. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ hat der Bundesligist ein Angebot eingereicht – ebenso wie die La Liga-Klubs Rayo Vallecano und RCD Mallorca.

Manaj steht noch bis 2023 bei Barça unter Vertrag. Die Katalanen würden den 24-Jährigen für drei Millionen Euro ziehen lassen, das letzte Wort habe mit Blick auf die angespannte Personalsituation allerdings Trainer Ronald Koeman.

Vor eineinhalb Jahren war Manaj von Albacete in die zweite Mannschaft des FC Barcelona gekommen, Mitte August wurde er zu den Profis beordert. An den ersten beiden Ligaspieltagen schaffte es der 24-fache albanische Nationalspieler in Koemans Kader.