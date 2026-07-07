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Ligue 1

Aubameyang einig mit neuem Klub

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
Pierre-Emerick Aubameyang freut sich sehr @Maxppp

Pierre-Emerick Aubameyang (37) hat sich mit Süper Lig-Aufsteiger Corum FK auf eine Zusammenarbeit verständigt. Sacha Tavolieri zufolge sind sich die Parteien in puncto Gehalt einig geworden. Jetzt muss also nur noch Olympique Marseille zur Abwicklung des Deals den Daumen heben.

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Aubameyang ist kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen. Für den frühzeitigen Abgang des gabunischen Star-Stürmers fordert OM eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Einigen sich die Vereine, wäre es die nächste Auslandsstation in Aubameyangs illuster Karriere. Zuvor war er schon in Saudi-Arabien, England, Spanien, Deutschland und Italien aktiv.

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