ManCity-Zukunft: Ortega spricht Klartext

Torhüter Stefan Ortega (31) sieht seine Zukunft weiterhin beim englischen Meister Manchester City. Am Rande des Abschiedsspiels von Arminia Bielefeld-Legende Fabian Klos sagte dessen ehemaliger Teamkollege Ortega zu ‚Sky‘: „Meine Zukunft liegt bei ManCity. Im Moment gibt es kaum einen Grund, zu gehen.“ Um Stammkeeper Ederson (31) kursierten in der Vergangenheit mehrfach Gerüchte um einem Wechsel in die Saudi Pro League, sodass sich Ortega Chancen auf den Stammplatz im Tor ausrechnet.

Und auch weiterhin ist die Nummer eins sein Ziel: „Ich habe jetzt in zwei Jahren 36 Pflichtspiele absolviert, nicht gerade eine Zahl für eine typische Nummer zwei.“ Erst im vergangenen Juni hatte Ortega, seit 2022 im Verein, vorzeitig einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben.