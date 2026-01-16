Alaba vor Blitz-Wechsel?

Spätestens im kommenden Sommer mit Ablauf seines Vertrags wird die Zeit von David Alaba bei Real Madrid enden. Viele teils schwere Verletzungen haben den ehemaligen Bayern-Spieler bei den Königlichen immer wieder ausgebremst, selten darf Alaba im weißen Trikot auf dem Feld stehen. Dennoch ist der 34-Jährige in der österreichischen Nationalmannschaft gesetzt und muss Spielpraxis sammeln – ein Ausweg könnte nun die Süper Lig sein.

Laut einem Bericht von ‚Fanatik‘ hat Besiktas ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen und befindet sich bereits in Verhandlungen mit Alaba. Kontakt zu Real soll zeitnah aufgenommen werden. Die Istanbuler sollen bereit sein, eine kleine Ablöse zu zahlen.

Einige Optionen im Sommer

Besiktas möchte schnell handeln und anderen Interessenten zuvorkommen. An denen mangelt es nicht. Neben dem AC Florenz sind dem Vernehmen nach auch die MLS-Teams New York City FC und Charlotte FC an dem 111-fachen Nationalspieler interessiert. Zudem soll Alaba-Berater Pini Zahavi seinen Schützling bei Klubs aus Saudi-Arabien in Stellung bringen.