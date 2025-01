Hoffenheim findet Abnehmer für Szalai

Die TSG hat einen neuen Klub für Innenverteidiger Attila Szalai ausgemacht. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri und ‚Sky‘ berichten, will Standard Lüttich den ungarischen Nationalspieler verpflichten. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende, erste Gespräche haben bereits begonnen.

In Sinsheim herrscht auf der Position des Innenverteidigers ein Überangebot, auch Tim Drexler wurde verliehen. Szalai konnte die zwölf Millionen Euro, die Hoffenheim 2023 an Fenerbahce überwiesen hatte, nie rechtfertigen. Nach einer Leihe zum SC Freiburg in der vergangenen Saison kommt der 26-Jährige in dieser Spielzeit auf keine einzige Spielminute.