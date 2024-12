Top10: Die ablösefreien Stars im Sommer

Trent Alexander-Arnold (26/FC Liverpool)

Der Rechtsverteidiger ist ein waschechtes Eigengewächs, könnte erstmals nach 21 Jahren an der Anfield Road im Sommer aber bei einem neuen Verein anheuern. In der Pole Position befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt wohl Real Madrid, das sich auf der Suche nach einem mittelfristigen Ersatz für Routinier Dani Carvajal (32) befindet. Aber auch eine Verlängerung in Liverpool scheint für den englischen Nationalspieler noch infrage zu kommen.

Virgil van Dijk (33/FC Liverpool)

Gleiches gilt für seinen Kapitän und Abwehrchef. Van Dijk soll von den Reds inzwischen sogar ein konkretes Angebot vorliegen haben, das ihn allerdings noch nicht zufriedenstellt. Sollte eine Einigung scheitern – es ist davon auszugehen, dass der LFC die Offerte nochmal aufstockt – ist noch völlig unklar, wohin es den Niederländer ziehen könnte.

Alphonso Davies (24/FC Bayern)

Wieder einmal machen widersprüchliche Berichte in der Personalie Davies die Runde. War in den vergangenen Monaten schon so gut wie gar nicht mehr mit einem Verbleib in München zu rechnen, deutete sich vor kurzem an, dass der kanadische Linksverteidiger doch ein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister unterschreibt. Die ‚Bild‘ hält allerdings dagegen und verweist auf den vermeintlich verärgerten Davies-Berater Nick Huoseh. Manchester United, Real, der FC Barcelona und Bayern bleiben die Optionen.

Jonathan David (24/OSC Lille)

Davies’ Landsmann und guter Freund David ist sich dagegen sicher, dass er sich einer neuen Herausforderung widmen möchte. Zahlreiche Abnehmer stehen bereit: Neben dem FC Barcelona, Inter Mailand und dem FC Barcelona wittern auch die Münchner ein Schnäppchen. Vermeintlich, weil ein Transfer des Stürmers im Gesamtpaket bestehend aus Handgeld und Jahresgehalt voraussichtlich stolze 80 Millionen Euro [an Budget verschlingen](https://www.fussballtransfers.com/a6309905942449907407-barca-abloesefreier-deal-fuer-80-millionen{.textBlue} würde.

Heung-min Son (32/Tottenham Hotspur)

Etwas unter dem Radar fliegt der südkoreanische Angreifer, der seit dem Abflug von Harry Kane (31/FC Bayern) zum Spielführer aufstieg, in der laufenden Saison aber noch nicht so richtig in Fahrt kommt. Dem Vernehmen nach wollen die Spurs eine Verlängerungsoption ziehen – offiziell wurde jedoch noch nichts bekanntgegeben. Bricht der 131-fache Nationalspieler seine Zelte nach zehn Jahren in London wieder ab?

Leroy Sané (28/FC Bayern)

Weil der Flügelspieler beim FCB zu den Topverdienern gehört, müsste er im Falle einer Ausdehnung der Zusammenarbeit deutliche Gehaltsabstriche hinnehmen. Seine zuletzt durchwachsenen Leistungen haben Sané nicht gerade in eine aussichtsreiche Verhandlungsposition gespielt – ein schriftliches Angebot soll ihm noch nicht vorliegen. Ohnehin genießt an der Säbener Straße die Verlängerung von Jamal Musiala (21) respektive die Verpflichtung von Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) oberste Priorität. Mit einer finalen Entscheidung ist wohl erst im März zu rechnen.

Kevin De Bruyne (33/Manchester City)

Der belgische Vorlagenkönig macht mit den Skyblues aktuell die womöglich heftigste Krise seit seiner Ankunft 2015 durch. De Bruyne weiß aber immer noch zu überzeugen und führte das Team von Pep Guardiola jüngst mit zwei Torbeteiligungen zum wichtigen 3:0-Sieg über Nottingham Forest. Die Optionen für den Zehner heißen Saudi-Arabien, MLS oder Verbleib in Manchester. Nach Wunsch der City Football Group soll De Bruyne im Fall der Fälle zu einem der Schwesterklubs wechseln.

Joshua Kimmich (29/FC Bayern)

Der zentrale Mittelfeldspieler rundet das Bayern-Trio in dieser Auflistung ab. Die Devise ist klar: Kimmich soll unbedingt gehalten werden und weiterhin das Gesicht der Münchner bleiben, nachdem er seine zwischenzeitlichen Formschwankungen längst hinter sich gelassen hat. Während der Bundesligist keinen Hehl aus den Verlängerungsambitionen macht, hielt sich Kimmich selbst bislang aber eher bedeckt. Dass er vor nicht allzu langer Zeit zu den Verkaufskandidaten gehörte, hat der deutsche Nationalspieler nicht vergessen.

Mohamed Salah (32/FC Liverpool)

Auch das englische Schwergewicht ist in dieser Kategorie dreifach vertreten. Salah präsentiert sich in der laufenden Saison in bestechender Form (27 Torbeteiligungen in 21 Pflichtspielen) und liebäugelt selbst mit einem Verbleib an der Anfield Road. Darf man englischen Medien Glauben schenken, haben die Reds inzwischen ein neues Arbeitspapier ausgearbeitet, das Salahs Anforderungen entspricht. Folgt zeitnah die Unterschrift?

Jonathan Tah (28/Bayer Leverkusen)

Tah hat bereits angekündigt, keine weitere Saison mit dem Bayer-Kreuz auf der Brust dranzuhängen. Trotzdem gibt Leverkusen nicht auf. Galt lange Zeit der FC Bayern als Favorit im Weben um die ablösefreie Unterschrift, befindet sich mittlerweile der FC Barcelona um Cheftrainer Hansi Flick in der aussichtsreichsten Position auf den Zuschlag. Ein erstes Angebot soll Tah von Barças Sportchef Deco bereits vorgelegt worden sein.