Barça-Abschied: Darvich in die Bundesliga?

Im Sommer 2023 wagte Noah Darvich (18) den großen Sprung aus der Jugendabteilung des SC Freiburg zum FC Barcelona. 2,5 Millionen Euro ließen sich die Katalanen den Deal kosten. Kurze Zeit später wurde U17-Welt- und Europameister Darvich mit der silbernen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der finale Durchbruch blieb dem Offensivspieler aber bis heute verwehrt, ein Einsatz bei den Barça-Profis steht weiter aus. Auch für die Zweitvertretung in Liga drei kommt Darvich nur noch sporadisch zum Einsatz. Gerüchte um einen Sommerwechsel nehmen entsprechend an Fahrt auf.

Laut ‚Sky‘ ist eine Rückkehr nach Deutschland möglich, aber auch in anderen Ligen soll großes Interesse am Kapitän der DFB-U19 bestehen. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2026. Das Zeitfenster für eine finanzielle Entschädigung schließt sich also allmählich. Vieles deutet aktuell auf eine Trennung im Sommer hin.