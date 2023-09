Dinkci spricht über Werder-Zukunft

Eren Dinkci hat sich zu seiner Zukunft beim SV Werder Bremen geäußert. Wie es nach seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim weitergeht, lässt der 21-jährige Stürmer in einem Interview mit der ‚DeichStube‘ offen: „Ich habe bei Werder dann ja noch ein Jahr lang Vertrag. Ich habe auch gelesen, dass Clemens Fritz gesagt hat, dass ich im Sommer zurückkommen soll. Fest steht, dass Werder immer in meinem Herzen sein wird. Ich liebe den Verein und die Fans – und natürlich die Stadt. Ich wurde in Bremen geboren, meine Familie und Freunde leben dort. Das ist meine Heimat, und das wird sich niemals ändern.“

Dinkci weiß in Heidenheim zu überzeugen und stand in allen drei bisherigen Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Über vorangegangene Gespräche mit Ole Werner sagt er: „Ich hatte mit dem Trainer nur ein Gespräch, als ich die Überlegung zu einem Tapetenwechsel hatte. Er hat mir damals gesagt, dass er mich nicht gehen lassen möchte. Danach hatten wir kein solches Gespräch mehr.“ Es bleibt also abzuwarten, für welchen Klub der Rechtsfuß in der nächsten Saison auflaufen wird. An der Weser steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Clemens Fritz betonte unlängst, Dinkci definitiv zurückbeordern zu wollen.