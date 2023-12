Jatta-Poker: Dieser Bundesligist ist dran

Ab dem 1. Januar können Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen, offiziell ohne Einverständnis ihrer derzeitigen Arbeitgeber mit anderen Klubs verhandeln und für die kommende Saison unterschreiben. Dieses theoretische Szenario wird auch auf Bakery Jatta vom Hamburger SV zutreffen. Wie ‚Bild‘ am heutigen Donnerstag berichtet, kommt es in diesem Kalenderjahr zu keinem Vertragsabschluss mehr.

Der 25-jährige Flügelspieler kommt damit auf den Markt, Interesse besteht unter anderem in der Bundesliga. Zwei Erstligisten bemühen sich um eine Verpflichtung. Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge befindet sich darunter der FC Augsburg. Der FCA würde Jatta am liebsten schon im Januar an Bord holen. Zuletzt war die Rede von einem „lukrativen Angebot“ aus der ersten Liga.

Die Fuggerstädter haben akuten Bedarf auf den Außenbahnen. Trainer Jess Thorup stellte zuletzt mehrfach Youngster Arne Engels (20) auf der linken Seite auf, dessen Arbeitsgebiet eigentlich eher das Zentrum ist. Ob die Augsburger ihre Sofortverstärkung bekommen, steht aber noch in den Sternen. Da der zweite Bundesligist an einem ablösefreien Transfer im Sommer interessiert ist, sei laut dem ‚Abendblatt‘ keine schnelle Einigung zu erwarten.

HSV-Gespräche mit Batista Meier

Dagegen könnte es Oliver Batista Meier in die Hansestadt ziehen. Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge sind die Gespräche mit dem Drittliga-Topscorer angelaufen, der unlängst von Dynamo Dresden zwecks eines Weiterverkaufs von seiner Leihe beim SC Verl zurückberufen wurde.

Als Ablöse für den 22-Jährigen, der in der Offensive Jatta beerben könnte, sind 600.000 bis 700.000 Euro im Gespräch. Nicht ausgeschlossen also, dass Jatta doch noch im Januar die Freigabe erhält, falls der HSV den entsprechenden Ersatz an Land zieht.