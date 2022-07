Eintracht: Ebimbe bleibt Thema

Trotz des vollgepackten Kaders möchte Eintracht Frankfurt gerne noch einen weiteren Neuzugang an Bord holen. Wie die Bild berichtet, möchte sich der Europapokalsieger nach wie vor mit Éric Ebimbe (21) von Paris St. Germain verstärken.

Schon Ende Juni enthüllte FT das Interesse der SGE am Mittelfeldspieler. Es folgte ein Angebot über fünf Millionen Euro für Ebimbe, der nur noch bis Saisonende an PSG gebunden ist. Seither herrscht aber Stillstand, schließlich will die Eintracht erst noch Spieler verkaufen. Heiße Streichkandidaten sind Mittelstürmer Gonçalo Paciência (27) und Achter Ajdin Hrustic (26).