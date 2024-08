Bundesligisten scouten Stürmer Meister

Die starke Form von Henrik Meister hat die Aufmerksamkeit mehrerer Klubs erregt. Wie ‚TV 2‘ aus Norwegen berichtet, waren beim gestrigen Spiel von Sarpsborg 08, für den das Stürmer-Talent aktiv ist, gegen Odds BK in der norwegischen ersten Liga Scouts von Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg, Werder Bremen, der SSC Neapel, dem AC Mailand, Stade Rennes, RB Salzburg und dem OGC Nizza anwesend.

Ein illustrer Kreis an Spielerbeobachtern also, die Meister unter die Lupe genommen haben. Ob sich daraus tatsächlich konkretes Interesse entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Der 20-jährige Däne traf beim 1:1 gegen Odds zumindest nicht – eine Rarität in den vergangenen Wochen. Denn zwar netzte Meister nach einem schwachen Saisonstart erstmals am zwölften Spieltag ein, steht sechs Wochen später aber schon bei acht Toren.