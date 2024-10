Ballon d’Or: Titelansage von Yamal

Lamine Yamal verfolgt sowohl auf Vereins- als auch persönlicher Ebene große Ziele. In einem Interview mit dem spanischen ‚Movistar Plus‘ im Rahmen der gestrigen Ballon d’Or-Verleihung zeigte sich der Dribbelkünstler des FC Barcelona kämpferisch: „Es ist unglaublich, bei dieser Gala dabei zu sein und ich will mehr. Mehr zu wollen bedeutet die Liga, die Meisterschaft, den Pokal und alles, was geht zu gewinnen. Ich will alles erreichen. Jeder einzelne Spieler hat dieses Ziel (den Ballon d’Or gewinnen, Anm. d. Red.). Ich hoffe, ihn so schnell wie möglich zu gewinnen. Ich habe das im Kopf und will es schaffen.“

In der diesjährigen Ballon d’Or-Rangliste belegte der 17-Jährige bereits Rang sieben. Zudem wurde er mit der Kopa Trophäe als bester Spieler unter 21 ausgezeichnet und hat zukünftig gute Chancen, der jüngste Spieler zu werden, der den Ballon d’Or gewinnt. Bisheriger Rekordhalter ist Ronaldo Nazário, der die prestigeträchtige Trophäe im Alter von 21 Jahren gewann.