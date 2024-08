Schalke-Abgang: Greiml nach Breda

Leo Greiml beendet ein Kapitel bei Schalke 04 und beginnt ein neues in den Niederlanden. Wie NAC Breda verkündet, unterzeichnet der 23-jährige Innenverteidiger einen Zweijahresvertrag. Der Wechsel findet dem Vernehmen nach ablösefrei statt.

Der Österreicher freut sich auf die neue Aufgabe: „Für NAC in der Eredivisie zu spielen, stimmt mich sehr enthusiastisch. Ich möchte mich so schnell wie möglich an meine Teamkollegen gewöhnen und in dieser Saison mit NAC kämpfen.“