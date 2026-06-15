Markus Krösche besitzt auch für die Transferperiode im Winter eine Ausstiegsklausel. Die Exit-Option, die für diesen Sommer bereits abgelaufen ist, wird Anfang 2027 wieder aktiv, berichtet die ‚Frankfurter Rundschau‘. Für den AC Mailand, der Interesse an einer jetzigen Verpflichtung zeigt, wäre das zu spät.

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Ob die Rossoneri in konkrete Ablöseverhandlungen mit Eintracht Frankfurt treten werden, bleibt abzuwarten. Als möglichen Nachfolger für den SGE-Sportvorstand bringt die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ Marcel Schäfer von RB Leipzig ins Spiel.