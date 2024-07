25-Millionen-Angebot für Barças Roque

Lazio Rom will Vitor Roque (19) an Bord holen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato bereiten die Italiener ein erstes Angebot vor. Eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro schwebt Lazio vor. In Rom könnte Roque den Kaderplatz von Ciro Immobile (34) einnehmen, der zu Besiktas gewechselt ist.

Beim FC Barcelona plant man aber keine schnelle Entscheidung, der neue Trainer Hansi Flick will sich in der Vorbereitung erst noch ein genaueres Bild von Roque machen. Der brasilianische Mittelstürmer war im Januar für 40 Millionen Euro von Athletico Paranaense nach Katalonien gewechselt. In 16 Einsätzen, meist als Joker, erzielte er zwei Tore.