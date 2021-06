Medien: Ancelotti vor Comeback bei Real Madrid

Carlo Ancelotti steht womöglich unmittelbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Die ‚Marca‘ vermeldet am Dienstagmittag, dass der Deal schon in den kommenden Stunden finalisiert und verkündet werden könnte. Zuvor berichtete bereits ‚Cadena SER‘, dass Real seit vier Tagen entsprechende Verhandlungen führt.

Ancelotti besitzt noch einen bis 2024 datierten Vertrag beim FC Everton, die Königlichen müssten also eine Ablöse zahlen. In Madrid hatte der Italiener schon zwischen 2013 und 2015 an der Seitenlinie gestanden, dabei unter anderem die Champions League und die Klub-WM eingefahren.

Im Anschluss ging es über München und Neapel nach England. Mit Everton landete Ancelotti auf Platz zehn und zwölf. Bei Real Madrid würde der 61-Jährige die Nachfolge von Zinedine Zidane antreten, der seinen Abschied erst kürzlich bekanntgab.