Hazard: Spektakuläre Rückkehr zu Chelsea?

Real Madrid will Eden Hazard von der Gehaltsliste streichen. Der einst für über 100 Millionen Euro verpflichtete Belgier spielt kaum noch eine Rolle im Starensemble der Königlichen, verdient aber fürstlich. Eine Tür hat sich nun angeblich in der Premier League geöffnet.

Wie Journalist Ramón González de Mon berichtet, laufen Gespräche zwischen Real und den Bossen des FC Chelsea. In diesen geht es um die möglichen Rahmenbedingungen für eine Rückkehr des 31-Jährigen an die Stamford Bridge. Das wahrscheinlichste Szenario: Hazard wird zu den Blues verliehen, die einen Teil des Gehalts übernehmen.

Zurück ins Wohnzimmer?

González de Mon, der unter anderem für ‚Radio Marca‘ arbeitet, bescheinigt Chelsea konkretes Interesse am belgischen Nationalspieler. Der amtierende Champions League-Sieger sei aber nicht bereit, das komplette Salär zu bezahlen – geschweige denn eine Ablöse.

Klar ist: Eine Trennung von Hazard könnte Reals Budget für den Sommer deutlich erhöhen. Die Verpflichtung von Erling Haaland (21) zusätzlich zu Kylian Mbappé (23) wäre dann schon eher möglich.

Und Hazard könnte an alter Wirkungsstätte pünktlich zur anstehenden Winter-Weltmeisterschaft wieder in Form kommen. Man darf also gespannt sein, ob die Gespräche zu einer für alle Parteien zufriedenstellenden Einigung führen. Unmöglich scheint dies nicht.