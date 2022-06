Königliches Sturm-Juwel in die Bundesliga?

Die Bundesliga ist seit einiger Zeit zum geeigneten Ort für hochveranlagte Talente geworden, die bei ihren Stammklubs nicht die nötige Spielzeit erhalten. Deshalb verwundert es nicht, dass diverse deutsche Klubs immer wieder ihrer Fühler nach Rohdiamanten aus den Nachwuchsabteilungen europäischer Topklubs strecken.

Zwei Vertreter aus dem deutschen Oberhaus blicken derzeit in die spanische Hauptstadt. Bei Real Madrids Castilla hat sich Stürmer Juanmi Latasa (21) in den Fokus von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gespielt, so ein Bericht der ‚El Mundo‘. Der großgewachsene Angreifer lief in der zurückliegenden Saison 30 Mal für die Zweitvertretung der Königlichen auf, bei denen der 1,92 Meter-Schlaks 13 Treffer und eine Vorlage lieferte.

Zieht Ancelotti sein Juwel hoch?

In Madrid scheint ein Abschied aber alles andere als eine beschlossene Sache. Auch eine Eingliederung in die erste Mannschaft der Blancos gilt als offene Option. Trainer Carlo Ancelotti will zunächst mögliche Verkäufe des Angriffsduos Mariano Diaz (28) und Luka Jović (24) abwarten, ehe er eine Entscheidung über Latasa treffe, heißt es im Bericht weiter. Unter Ancelotti feierte Latasa bereits in der vergangenen Saison sein Debüt für die A-Mannschaft der Galacticos.

Kaderplatz in Leverkusen frei

Ob man in Frankfurt dem jungen Offensivtalent die erforderliche Spielzeit garantieren kann, ist fraglich. Erst vor wenigen Tagen hatten die Adler mit Lucas Alario (29) von Leverkusen einen neuen Mann für den Sturm präsentiert. Bei der Werkself hingegen ist nach dem Alario-Abgang nun ein Kaderplatz freigeworden. Mit Iker Bravo (17) luchste man im vergangenen Jahr bereits dem FC Barcelona ein Stürmer-Juwel ab. Möglicherweise bedient man sich dieses Mal beim Erzrivalen der Katalanen.