Einigung: Zakaria vor Abflug nach Italien

Borussia Mönchengladbach winkt eine stattliche Ablöse für Denis Zakaria. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist sich der 24-jährige Mittelfeldspieler mit der AS Rom einig. Ausgehandelt sei ein Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von zwei Millionen Euro plus Boni.

Zakaria, auf den Roma-Coach José Mourinho große Stücke halten soll, ist nur noch bis kommenden Sommer an die Borussia gebunden. Fohlen-Sportdirektor Max Eberl ist entsprechend gewillt, noch in diesem Jahr einen Käufer zu finden. Mit den Giallorossi geht es nun um die Frage nach der Ablöse. 20 Millionen Euro stehen im Raum, die Roma will aber etwas weniger investieren.

Auch Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, Atalanta Bergamo und die SSC Neapel wurden in diesem Sommer mit Zakaria in Verbindung gebracht. Nun kristallisiert sich aber heraus: Alle Wege führen nach Rom.