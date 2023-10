Medien: Premier League-Klubs heiß auf Bayers Palacios

Der Aufschwung von Bayer Leverkusen hat viele Gesichter. Nicht in vorderster Reihe, aber dennoch mit großem Anteil am Erfolg der Rheinländer: Exequiel Palacios. Der 25-jährige Argentinier ist neben Granit Xhaka (31) in der Schaltzentrale gesetzt und nimmt im System von Trainer Xabi Alonso eine enorm wichtige Rolle ein. Das ist offenbar auch Klubs aus England aufgefallen.

Wie ‚TNT Sports‘ aus Argentinien berichtet, sind gleich drei Vereine aus der Premier League heiß auf den laufstarken Mittelfeldmotor. Manchester City, Newcastle United und Aston Villa sollen in Erwägung ziehen, bereits im Januar einen Versuch bei Palacios und Bayer zu wagen. Und das, obwohl der 27-fache Nationalspieler erst im September seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat.

Rolfes am längeren Hebel

Dem Bericht zufolge ist das aber kein Ausschlusskriterium für die Vertreter von der Insel. Dass City nicht zwangsläufig auf jeden Cent achten muss, ist bekannt. Bei Newcastle sitzt das Geld seit dem Einstieg des saudischen Investment-Fonds PIF ebenfalls locker. Aston Villa hat im Sommer schon bei Leverkusen zugeschlagen und Moussa Diaby (24) für 55 Millionen Euro verpflichtet. Alle drei Klubs wären wohl in der Lage, wirtschaftlich attraktive Offerten vorzulegen.

Ob Leverkusen dazu bereit ist, mitten in der Saison einen Leistungsträger abzugeben, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Derzeit belegt die Truppe von Alonso Tabellenrang eins und gilt längst als Geheimfavorit auf den Meistertitel. Geschäftsführer Simon Rolfes hat bei Palacios dank der Vertragsverlängerung jedenfalls die Zügel in der Hand und kann möglichen Januar-Offerten aus England gelassen entgegenblicken.