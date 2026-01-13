Weitere Klubs steigen in Malen-Poker ein

Donyell Malen (26) weckt weiter Begehrlichkeiten. Laut Gianluca Di Marzio arbeitet auch Atlético Madrid an einer Verpflichtung des Angreifers von Aston Villa. Der ehemalige Dortmunder sei bei den Rojiblancos die erste Wahl als Ersatz für Giacomo Raspadori (25), der kurz vor dem Wechsel zu Atalanta Bergamo steht.

Laut ‚Sky Italia‘ ebenfalls im Rennen um Malen: Juventus Turin und die SSC Neapel. Zuletzt wurde berichtet, dass sich der Niederländer schon im Anflug auf die AS Rom befindet und den Transfer nur noch abnicken müsse. Die Giallorossi und Aston Villa sollen sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Leihe mit Kaufoption zwischen 25 und 30 Millionen Euro befinden. Di Marzio zufolge hat die Roma das Angebot von Atlético überboten, in der italienischen Hauptstadt sei man vorsichtig optimistisch, den Deal zeitnah festzurren zu können.