Norwegens neuer Rohdiamant: Nypan im Bayer-Fokus

Die norwegische Nationalmannschaft könnte auf Sicht neben Tormaschine Erling Haaland und Mittelfeldregisseur Martin Ödegaard einen dritten Ausnahmespieler in ihren Reihen wissen. Denn mit Sverre Nypan steht in Norwegen ein Rohdiamant in den Startlöchern.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler ist seit seinem 16. Lebensjahr nicht mehr aus der Startelf von Rosenborg Trondheim wegzudenken. 51 Profieinsätze, garniert mit 20 Torbeteiligungen, stehen für Nypan bereits zu Buche. Der Rechtsfuß ist technisch hochveranlagt und erinnert mit seinem kreativen Spielstil an Landsmann und Arsenal-Kapitän Ödegaard. Dass der Teenager schon seit einer Weile auf den Zetteln der ganz großen Klubs steht, ist selbsterklärend.

Neben Real Madrid, dem FC Arsenal und den beiden Klubs aus Manchester gab es zum Jahresbeginn auch Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Bei der Werkself verfolgt man die Spur nach wie vor, wie aus einem Bericht des norwegischen Fernsehsenders ‚TV2‘ hervorgeht.

Demnach waren am vergangenen Wochenende Scouts der Werkself bei Rosenborgs 1:1-Unentschieden gegen Lilleström im Einsatz. Dort blieb Nypan auch vor den Augen von Vertretern von Manchester United in 72 Einsatzminuten ausnahmsweise ohne Torbeteiligung. Vertraglich ist das Eigengewächs noch bis Ende 2026 an Rosenborg gebunden. Angesichts des zahlreichen Interesses vieler großer Klubs dürfte ein Wechsel jedoch nur eine Frage der Zeit sein.