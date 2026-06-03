Trainersuche: Bayers Spur zu Arbeloa

Álvaro Arbeloa wurde offenbar bei Bayer Leverkusen angeboten. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die Klubverantwortlichen aber gegen eine Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen entschieden, der bis Ende Juni noch bei Real Madrid unter Vertrag steht. Bayer fehle die Überzeugung, dass der Spanier den Verein wieder an die Spitze führen könne.

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Die Suche nach einem Nachfolger des scheidenden Kasper Hjulmand genießt in Leverkusen höchste Priorität, schließlich hängen vom neuen Coach auch zahlreiche Transferentscheidungen ab. Die zuletzt gehandelten Andoni Iraola (AFC Bournemouth), der beim FC Liverpool anheuern wird, und Oliver Glasner (Crystal Palace) scheinen andere Jobs zu bevorzugen. Dem ‚kicker‘ zufolge könnte es auf einen namentlich bislang nicht gehandelten Kandidaten hinauslaufen.