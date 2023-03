Real Madrid: Neuer Plan mit Haaland?

„Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid.“ Erling Haalands Beraterin Rafaela Pimenta ließ vor einer Woche aufhorchen, als sie öffentlich von Real Madrid schwärmte und die Tür für einen Wechsel zu den Königlichen zumindest einen Spalt weit öffnete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus dem Traum von Real macht Pimenta genauso wenig ein Geheimnis wie aus Haalands Ausstiegsklausel. Details nennt die Agentin nicht, dem Vernehmen nach könnte der Torjäger Manchester City aber ab Sommer 2024 für eine festgeschriebene Summe verlassen. Über 150 bis 200 Millionen Euro wird spekuliert.

Lese-Tipp

Keine Chance für City & PSG? Guimarães vor Verlängerung

Haaland und Bellingham wieder vereint?

In Madrid will man aber angeblich nicht so lange warten. Der ‚Independent‘ berichtet, dass Real schon in diesem Sommer einen Versuch unternehmen könnte, Haaland ins Bernabéu zu holen. Der Norweger könnte auf Karim Benzema (35) folgen, dessen Vertrag Stand jetzt ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real ist laut ‚Independent‘ auch dann an einem Haaland-Deal zur neuen Saison interessiert, wenn der Transfer von Ex-Teamkollege Jude Bellingham (19/Borussia Dortmund) glücken sollte. Bei beiden Personalien sehen sich die Spanier in der Favoritenrolle, heißt es weiter.

Zumindest bei Haaland wäre aber einiges an Überzeugungsarbeit nötig. Für City gibt es keinen Grund, den erst im Sommer verpflichteten Torgaranten (34 Spiele, 33 Tore) nach nur einem Jahr schon wieder zu verkaufen.