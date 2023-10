Big Point in Newcastle | Zweimal Note 1 für den BVB

Schon in den ersten zehn Minuten entwickelte sich im stimmungsvollen St. James’ Park ein rasanter Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten. Doch dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe Felix Nmecha den BVB nach schöner Kombination sehenswert in Führung brachte.

Im zweiten Durchgang war Dortmund merklich darum bemüht, die wilde Partie durch eine tiefere Staffelung zu beruhigen. Newcastle blieb jedoch gefährlich, der BVB konnte sich aber auf einen einmal mehr herausragenden Gregor Kobel im Tor verlassen, der in 57. Minute eine fantastische Parade gegen Callum Wilson zeigte.

In der Schlussphase hatte der BVB schließlich nochmal mächtig Glück bei Lattentreffern von Wilson (86.) und Anthony Gordon (90.+4), die aus einem verdienten Arbeitssieg noch einen etwas schmeichelhaften machten. Unter dürfte Edin Terzic das für den Moment herzlich egal sein, zog man doch in der Tabelle an Newcastle und auch am AC Mailand (0:3 bei Paris St. Germain) vorbei. Dortmund hat nun wieder gute Karten auf die Runde der letzten 16.

Torfolge

0:1 Nmecha (45.): Schlotterbeck gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und schaltet sich anschließend mutig nach vorne ein. Der Innenverteidiger hinterläuft Reus über links, bekommt die Kugel zurück und bedient mit viel Übersicht Nmecha am Strafraumrand. Der Mittelfeldmann vollendet technisch hochwertig per Direktabnahme zur verdienten Führung.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

43‘ Özcan (2,5) für Can

63‘ Adeyemi (4) für Reus

78‘ Süle für Malen

78‘ Haller für Füllkrug

78‘ Reyna für Nmecha