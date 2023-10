Nach Traumtor: Ronaldo visiert Karriereende an

Cristiano Ronaldo hat in den vergangenen Tagen nicht nur in der portugiesischen Nationalmannschaft für Furore gesorgt. Nach seinen vier Treffern für die Seleccao das Quinas gegen die Slowakei (3:2) und Bosnien-Herzegowina (5:0) meldete sich der 38-Jährige bei Al Nassr auch im Liga-Alltag mit einem Paukenschlag zurück. In klassischer Manier besorgte CR7 den 2:1-Erfolg über Damac FC per Freistoß.

Im Anschluss an die Partie sprach der Superstar über seine Zukunft und ein mögliches Karriereende. „Ich werde diese und die nächste Saison so weiterspielen, wie ich es immer getan habe, mit maximalem Einsatz und Engagement. Dann werde ich versuchen, die Signale meines Körpers zu verstehen, um zu sehen, ob ich weitermachen kann oder nicht“, so Ronaldo.

Ende in Sicht

Obwohl Ronaldo ein absoluter Vorzeige-Athlet ist, weiß er auch, dass die Karriere eines Fußballprofis endlich ist. Solange er seiner Mannschaft einen Mehrwert bietet, will er aber ganz offensichtlich die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen: „Ich bin 38 Jahre alt und helfe der Mannschaft weiterhin und bin ihr nützlich. Das macht mich glücklich. Dafür muss ich dankbar sein.“

Ronaldos Vertrag bei Al Nassr ist noch bis 2025 gültig. In der laufenden Spielzeit liefert der Torjäger mit elf Toren und fünf Assists in neun Ligaspielen auf allen Ebenen ab. Und solange er Traumtore wie gegen Damac erzielt, wird der saudische Klub auf den Topverdiener trotz seines hohen Alters nicht verzichten wollen.