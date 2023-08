Liverpool mischt bei Hincapié mit – Leipzig-Gerüchte bestätigt

Auf eine ordentliche Saisonvorbereitung bei Bayer Leverkusen musste Piero Hincapié verzichten. Der beinharte Innenverteidiger brach sich in einem Länderspiel mit Ecuador den Mittelfuß und fiel deshalb lange aus. Nach FT-Informationen wird der Linksfuß aber in der letzten Augustwoche wieder vollständig belastbar sein.

Deshalb reißen auch Berichte über einen möglichen Wechsel nicht ab. FT kann einen Bericht aus Ecuador bestätigen, dass Hincapié bei RB Leipzig auf dem Zettel steht. Heiß ist die Spur zu den Sachsen aber nicht mehr. Vielmehr war der 21-Jährige eine Alternative zu Castello Lukeba (20) von Olympique Lyon, den Leipzig vor knapp einer Woche für 35 Millionen Euro verpflichtete.

West Ham & Liverpool im Rennen

Während der Bundesliga-Konkurrent nun versorgt ist, bleibt das Interesse aus der Premier League bestehen. Der Kontakt zu West Ham United ist nach ersten Annäherungen im Winter nicht abgerissen, erfuhr FT. Tim Steidten, seines Zeichens seit einigen Wochen Technischer Direktor bei den Hammers, ist zudem ein großer Fan des Abwehrspielers.

Wichtiges Thema war bislang auch der Gesundheitszustand des 32-fachen Nationalspielers. Da der Verteidiger noch vor Ablauf der Frist am 1. September wieder bei 100 Prozent sein wird, ist ein Wechsel in diesem Sommer nicht mehr auszuschließen. Und das, obwohl Hincapié seinen Vertrag in Leverkusen erst im Februar bis 2027 verlängerte.

Auch beim FC Liverpool hat Hincapié nach FT-Informationen Verehrer. Die Reds schauen sich auf dem Transfermarkt nach einem Linksfuß für die Innenverteidigung um. Micky van de Ven (22) war ein Kandidat für diese Position, der Niederländer hat aber unlängst bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Ebenso galt Lukeba (20) als mögliche Neuverpflichtung. Der Franzose wechselte dann jedoch zu RB Leipzig.

Bayers gefragte Innenverteidiger

Neben West Ham und Liverpool gibt es weitere Vereine von der Insel, die ihr Interesse an Hincapié hinterlegt haben. Dementsprechend könnte die Personalie gegen Ende der Transferperiode noch akut werden. Für Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes stehen wahrscheinlich noch geschäftige Wochen an. Denn auch um Jonathan Tah (27) und Odilon Kossounou (22) ranken sich Abschiedsgerüchte.