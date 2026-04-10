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2. Bundesliga

Eichhorn-Klausel unter einer Bedingung

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Kennet Eichhorn mit Maurice Krattenmacher @Maxppp

Zur Ausstiegsklausel von Kennet Eichhorn (16) kommen neue Details ans Licht. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird berichtet, dass die Vertragsoption nur gültig ist, wenn Hertha BSC den Aufstieg verpasst. Derzeit sind die Berliner Tabellensechster, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte.

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Eichhorns Ausstiegsklausel liegt bei zehn bis zwölf Millionen Euro, variiert je nach Liga, Verein und dessen Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Sämtliche Spitzenvereine aus der Bundesliga und etliche internationale Topklubs sind am Mittelfeld-Juwel dran. Jüngst schaltete sich auch Manchester City ein. Zudem ist laut ‚Bayern Insider‘ auch der FC Bayern weiterhin interessiert, zwischenzeitlich hatte ‚Sport1‘ berichtet, die Münchner seien aus dem Poker ausgestiegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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