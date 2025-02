Füllkrug-Ersatz: West Ham wagt nächsten Vorstoß

West Ham sucht für den Sommer nach einem neuen Stürmer. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, erneuern die Hammers dabei ihr Interesse an Jonathan David (25) vom OSC Lille. West Ham hat dabei aber viel Konkurrenz, allen voran aus England und Italien.

West Ham erlebt eine schwierige Saison, seit Januar ist Graham Potter der Trainer, kann das Ruder aber auch nicht herumreißen. Füllkrug fällt permanent verletzt aus, Michail Antonio seit seinem schweren Autounfall auch und Danny Ings ist längst nicht mehr so torgefährlich wie in seiner Blütezeit. Deshalb holte West Ham im Winter Evan Ferguson per Leihe, im Sommer soll dann im besten Fall David kommen. Da dieser allerdings wohl Champions League spielen will und die Hammers auf Rang 16 davon meilenweilt entfernt sind, werden sie es schwer haben, den Kanadier zu überzeugen.