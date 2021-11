Medien: Einigung mit Neuer in Sicht – Nübel vor dem Aus?

Manuel Neuer könnte seinen bis 2023 datierten Vertrag beim FC Bayern in absehbarer Zeit verlängern. Nach Informationen von ‚Sport1‘ laufen die Verhandlungen, noch in diesem Jahr sei eine Einigung möglich. Neuer würde dann mindestens bis 2024, womöglich gar bis 2025 unterschreiben.

„Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“, sagte der Kapitän der Bayern vor einem Monat. Selbstredend hätte Neuer weiterhin den Anspruch, in allen Wettbewerben die klare Nummer eins zu bleiben. Künftig kürzertreten, kommt für den 35-Jährigen nicht in Frage, berichtet auch ‚Sport1‘.

Nübel ohne Zukunft?

Einfluss wird Neuers Zukunft auch auf die von Alexander Nübel nehmen. Der 25-Jährige ist noch bis Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen, kündigte aber bereits an, sich nicht noch einmal mit derart geringen Einsatzzeiten zufriedenzugeben wie in seiner Münchner Debütsaison.

Nübel im ‚kicker‘: „Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. […] Was Manu über 2023 hinaus macht, darauf werde ich reagieren, wenn es so weit ist.“ Neuer oder Nübel – es scheint nur einen geben zu können beim FC Bayern. Und momentan sieht es nach Neuer aus.