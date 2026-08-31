Der SV Werder schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Arthur (23) kurz vor einer Leihe von Bayer Leverkusen an die Weser. Letzte Details werden gerade geklärt, am morgigen Deadline Day soll der Medizincheck stattfinden.

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Unklar ist zur Stunde, ob Arthur statt oder zusätzlich zu Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) kommt. Mit dem Linksverteidiger war Werder ebenfalls schon sehr weit, könnte nun aber nicht zuletzt aufgrund der Flexibilität von Felix Agu (26) von einer Ndiaye-Leihe absehen.

Werder-Coach Daniel Thioune kündigte jedenfalls gerade erst an: „Ich glaube, dass dieser Kader in den nächsten 48 Stunden noch viele Veränderungen vor sich hat. Es gibt Spieler, die sich noch verändern können und müssen. Es kommen welche dazu.“

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Doch zurück zu Arthur: Der Brasilianer (ein Länderspiel) ist in Leverkusen abkömmlich, da die Werkself von der bis zu 37,5 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Guéla Doué (23/RC Straßburg) steht. An Arthur war auch Werders großer Rivale Hamburger SV dran. Die Rothosen verpflichten für hinten rechts jetzt aber Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk).