FC Bayern: Barça will Süle

Die Zukunft von Niklas Süle steht in den Sternen. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus und bislang hat sich auch der FC Bayern nicht klar positioniert, ob Süle bleiben soll. Andere Vereine liegen entsprechend auf der Lauer.

Wie Christian Falk von der ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ in seinem Podcast ‚Bayern-Insider‘ berichtet, gehört der FC Barcelona zu den Bewerbern. Vor allem der Umstand, dass der 26-Jährige ablösefrei zu haben ist, reizt die Katalanen. Denn bekanntlich sind die Blaugrana finanziell nicht auf Rosen gebettet – freundlich formuliert.

Wie Süle auf den Lockruf aus Spanien reagieren wird, bleibt abzuwarten. Der zweikampfstarke Nationalspieler träumt insgeheim von einem Engagement in der Premier League. Schon in der Vergangenheit setzte er Spielervermittler auf einen Wechsel nach England an. Aber auch das neue Projekt bei Barça könnte seinen Reiz haben.