Ortega begründet Schalke-Absage

Wäre Manchester City nicht bei Stefan Ortega vorstellig geworden, hätte sich der Torhüter im Sommer womöglich für einen Wechsel zum FC Schalke 04 entschieden. „Das war definitiv ein Thema“, räumt Ortega in der ‚Sport Bild‘ ein. Bei den Knappen hätte Ortega den Posten als Nummer eins erhalten, der 30-Jährige wechselte schließlich aber ablösefrei von Arminia Bielefeld zu ManCity.

Beim Premier League-Riesen ist Ortega der Backup von Stammkraft Ederson. „Je länger ich überlegt habe, desto stärker wurde das Gefühl: Ich möchte es bei City probieren“, schildert Ortega, „auf diesem Niveau, in einem anderen Land, mit einer neuen Kultur.“ Bislang kam Ortega zweimal in der Champions League zum Einsatz, nach seinem Auftritt im EFL Cup gegen den FC Chelsea (2:0) wurde er zum Man of the Match gekürt.