Barça dran: Terzic spricht Laporte-Klartext

Edin Terzic blickt den Berichten um das Interesse des FC Barcelona an Aymeric Laporte (32) gelassen entgegen. „Ich glaube nicht, dass es eine neue Geschichte ist, vielleicht nur unter einem anderen Namen. Ich freue mich sehr darauf, dass all diese Spieler zurückkommen und wieder mit uns arbeiten“, so der Trainer von Athletic Bilbao gegenüber der ‚Marca‘.

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In Laportes bis 2028 datiertem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel integriert, die dem Vernehmen nach bei knapp unter 15 Millionen Euro liegt. Barça plant, mit dem frisch gekürten Weltmeister in Kontakt zu treten, um einen möglichen Transfer auszuloten. Wie der spielstarke Linksfuß einem Wechsel gegenübersteht, ist zur Stunde noch unklar.