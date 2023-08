Neuer Klub für de la Fuente

Konrad de la Fuente wechselt den Klub. Der einst beim FC Barcelona ausgebildete Flügelstürmer verlässt Olympique Marseille und heuert auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten SD Eibar an. Für den Anschluss sichern sich die Basken eine Kaufoption.

In der vergangenen Saison war de la Fuente von Marseille an Olympiakos Piräus verliehen, bekam dort aber kein Bein an den Boden. Nun startet der hochbegabte Dribbler einen neuen Anlauf seiner ins Stocken geratenen Karriere.