Medien: Bremen erwägt Sargent-Verkauf

Werder Bremen könnte sich im Sommer von Josh Sargent trennen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, sind die Bremer bereit den 21-Jährigen bei einem angemessenen Angebot abzugeben. Insgesamt will Werder noch vor Juli neun Millionen Euro aus Spielerverkäufen einnehmen, so der US-amerikanische Fernsehsender.

Als mögliche Interessenten werden Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen genannt. Sargent selbst soll offen für einen Wechsel sein, würde aber einen Verbleib in der Bundesliga bevorzugen. In der laufenden Spielzeit erzielte der Stürmer fünf Tore in 31 Spielen für die abstiegsbedrohten Bremer.