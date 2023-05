Medien: Auch England-Duo an Adli interessiert – Bayer nennt Preis

Das Interesse an Amine Adli von Bayer Leverkusen wächst offenbar von Tag zu Tag. Nachdem am gestrigen Donnerstag die ‚L’Équipe‘ berichtete, dass der FC Bayern nach wie vor die Entwicklung des Flügelspielers verfolgt und der AC Mailand ebenfalls ein Auge auf ihn geworfen hat, werden nun auch Premier League-Klubs mit dem Franzosen in Verbindung gebracht.

Laut dem ‚Guardian‘ zeigen Newcastle United und der FC Arsenal Interesse. Die Magpies erwägen dem Bericht zufolge aktuell, ob man das Buhlen um Adli intensivieren soll. Auch Moussa Diaby, Teamkollege des Offensivspielers bei der Werkself, befindet sich im Visier des Scheichklubs.

Adlis Vertrag läuft noch bis 2026. Nach einer von Verletzungen geplagten Hinrunde zeigte der 23-Jährige in den vergangenen Wochen starke Leistungen. Im Saisonverlauf war er wettbewerbsübergreifend an zwölf Bayer-Toren direkt beteiligt (sechs Tore, sechs Vorlagen). 2021 war Adli für 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse nach Leverkusen gewechselt. Dem ‚Guardian‘ zufolge fordert die Werkself nun umgerechnet rund 35 Millionen.