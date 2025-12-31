Menü Suche
Kommentar 13
Bundesliga

BVB: Transfer-Wende um Campbell?

Cole Campbell drängt im Winter auf einen Abschied von Borussia Dortmund. Geht es für den flinken Flügelspieler in die zweite Liga?

von Luca Hansen - Quelle: Bild
1 min.
Cole Campbell als Ersatzspieler bei Borussia Dortmund @Maxppp

Cole Campbell möchte Borussia Dortmund im Winter verlassen. Beim BVB hat er den Anschluss an das Profiteam vorerst verloren, zudem ist seine Entwicklung aufgrund der geringen Einsatzzeiten gewaltig ins Stocken geraten. Eine Leihe in die zweite Liga könnte einen Ausweg bieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort ist die SV Elversberg laut der ‚Bild‘ an einem Leihgeschäft des Rechtsaußen interessiert. Dem Bericht zufolge könnte sich die Gebühr im niedrigen sechsstelligen Bereich einpendeln. Bereits in der Vergangenheit waren die Saarländer an Campbell dran, der sich allerdings nicht für den Zweitligisten begeistern konnte. Jetzt wolle er die Borussia aber um jeden Preis verlassen.

Anfang des Monats hieß es in belgischen Medien, der 19-Jährige stehe vor einem festen Wechsel zum FC Brügge. Ob die Karten nun neu gemischt werden, wird sich zeigen. Campbells Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Mit Oscar Bobb (22/Manchester City) soll ein vergleichbarer Spielertyp bald zum BVB stoßen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
BVB
Elversberg
Brügge
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Elversberg Logo SV Elversberg
Brügge Logo FC Brügge
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert