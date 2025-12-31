BVB: Transfer-Wende um Campbell?

Cole Campbell möchte Borussia Dortmund im Winter verlassen. Beim BVB hat er den Anschluss an das Profiteam vorerst verloren, zudem ist seine Entwicklung aufgrund der geringen Einsatzzeiten gewaltig ins Stocken geraten. Eine Leihe in die zweite Liga könnte einen Ausweg bieten.

Dort ist die SV Elversberg laut der ‚Bild‘ an einem Leihgeschäft des Rechtsaußen interessiert. Dem Bericht zufolge könnte sich die Gebühr im niedrigen sechsstelligen Bereich einpendeln. Bereits in der Vergangenheit waren die Saarländer an Campbell dran, der sich allerdings nicht für den Zweitligisten begeistern konnte. Jetzt wolle er die Borussia aber um jeden Preis verlassen.

Anfang des Monats hieß es in belgischen Medien, der 19-Jährige stehe vor einem festen Wechsel zum FC Brügge. Ob die Karten nun neu gemischt werden, wird sich zeigen. Campbells Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Mit Oscar Bobb (22/Manchester City) soll ein vergleichbarer Spielertyp bald zum BVB stoßen.