Durchbruch: BVB vor Bobb-Transfer

Borussia Dortmund ist in den Verhandlungen um einen Transfer von Oscar Bobb (22) wohl der entscheidende Durchbruch gelungen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ steht eine Leihe bis Saisonende kurz bevor. Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen.

Manchester City werde aber erst dann grünes Licht erteilen, wenn die Verpflichtung von Antoine Semenyo (25) in trockenen Tüchern ist – gut für den BVB: Genau danach sieht es auch aus.

Kommt Bobb als Adeyemi-Ersatz?

Laut übereinstimmenden Berichten hat sich der Außenstürmer des AFC Bournemouth final für City entschieden. Semenyo besitzt eine 75 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, die bis zum 10. Januar gültig ist. Gut möglich also, dass zeitnah sowohl Semenyo als auch Bobb bei ihren neuen Klubs unterschreiben werden.