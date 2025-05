Gyamfi schließt sich Lautern an

Der 1. FC Kaiserslautern darf einen weiteren Neuzugang begrüßen. Wie die Roten Teufel bekanntgeben, kommt der Innenverteidiger vom VfL Osnabrück in die Pfalz. Eine Ablöse wird nicht fällig, über die Vertragslaufzeit macht Kaiserslautern keine Angaben. Sportdirektor Marcel Klos freut sich auf den Neuzugang: „Wir freuen uns, dass wir Maxwell davon überzeugen konnten, sich dem FCK anzuschließen. In der zurückliegenden Saison zählte er zu den Top-Spielern in der Dritten Liga. Er bringt mit seiner Schnelligkeit und Dynamik Komponenten mit, die für unser Spiel und generell für die zweite Liga wichtig sind, und besitzt darüber hinaus eine Arbeitermentalität, auf die wir beim FCK viel Wert legen. Zudem ist er ein noch sehr entwicklungsfähiger junger Spieler.“

In seinen drei Jahren bei Osnabrück absolvierte Gyamfi insgesamt 105 Spiele. Ausgebildet wurde der 25-Jährige bei Borussia Dortmund, dem FC Schalke und dem VfL Bochum. Am Betzenberg hatte man Gyamfi schon seit zwei Jahren im Blick, nun konnte man sich die Dienste des Rechtsfußes sichern.