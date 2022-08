Causa de Jong: Barça und Chelsea vor Einigung

Der FC Chelsea steht mit dem FC Barcelona kurz vor einer Einigung über einen Transfer von Frenkie de Jong. Das berichtet die englische ‚Times‘. Demnach warten die Blues aber noch auf die Entscheidung des Mittelfeldspielers. Dieser hatte zuletzt immer wieder betont, bei den Katalanen bleiben zu wollen.

Schon Konkurrent Manchester United blitzte im Werben um de Jong kürzlich ab, da der Klub nicht in der Champions League vertreten ist. Chelsea spielt in der Königsklasse, sodass man sich an der Stamford Bridge größere Chancen auf eine Verpflichtung des 25-Jährigen ausrechnet. Bereits vor einigen Tagen war über eine 70-Millionen-Offerte für den Niederländer berichtet worden. Der Ausgang der Transfer-Saga bleibt vorerst offen.