Girona verkündet van de Beek-Deal

Der Transfer von Donny van de Beek von Manchester United zum FC Girona ist in trockenen Tüchern. Wie der La Liga-Klub bestätigt, unterschreibt der Niederländer einen bis 2028 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach wird eine Grundablöse von 500.000 Euro fällig, die erfolgsabhängig noch auf bis zu 15 Millionen steigen kann.

Van de Beek war 2020 mit einigen Vorschusslorbeeren von Ajax Amsterdam zu den Red Devils gewechselt, konnte sein Potenzial dort aber nie entfalten. Auch bei Eintracht Frankfurt, wo er in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte, blieb der 27-jährige Mittelfeldspieler blass. Nun will er seiner Karriere in Katalonien neuen Schwung verleihen.