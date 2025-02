Amoura-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Mohamed Amoura hat es wieder getan: Gegen den VfB Stuttgart trumpfte der quirlige Flügelspieler erneut groß auf, traf einmal selbst und assistierte zudem für Tiago Tomás, wodurch er beim 2:1-Sieg zum Matchwinner avancierte und es auch in die FT-Topelf schaffte.

Kein Wunder also, dass auf den Neuzugang des VfL Wolfsburg auch andere Klubs aufmerksam werden. So berichtet die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘, dass Eintracht Frankfurt den 24-Jährigen als perfekten Nachfolger des zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush sieht und ihn deshalb ins Visier genommen hat. Zuvor hatte in der vergangenen Woche die ‚Sport Bild‘ bereits berichtet, dass auch der FC Liverpool ein Auge auf Amoura geworfen hat.

Viel hängt vom sportlichen Abschneiden ab

Stemmbar wäre der Transfer für die Hessen aber wohl nur, wenn die SGE die Champions League erreicht und damit zusätzliche Einnahmen generieren kann – ein durchaus realistisches Szenario bei aktuell sechs Punkten Vorsprung auf Rang fünf. Sollten die Wölfe obendrein die internationalen Plätze gänzlich verfehlen, würde sich die Tür für einen Transfer womöglich öffnen.

Amoura ist aktuell noch gegen eine Leihgebühr von drei Millionen Euro von Union St. Gilles nach Niedersachsen verliehen, im Sommer zahlt der VfL dann 15 weitere Millionen für die Festverpflichtung. Nach 20 Bundesligaspielen steht der Offensivspieler, der ähnlich wie Marmoush auch im Sturmzentrum spielen kann, bei neun Toren und neun Vorlagen.