Spanier berichten: Haaland kostet nur 70 Millionen

Erst kürzlich räumte man auf Seiten von Borussia Dortmund öffentlich ein, dass Erling Haalands Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel beinhaltet. „Wir haben das nicht allein in der Hand. Wir sind da ein bisschen abhängig davon, dass von ihm und seinem Berater (Mino Raiola, Anm. d. Red.) Signale kommen“, sagte Hans-Joachim Watzke vor rund einer Woche bei ‚Amazon Prime‘.

Von Klub-Seite verspüre man „keinen Verhandlungsdruck, dass wir jetzt den Vertrag verlängern müssen.“ Allerdings seien dem BVB die Hände gebunden, was Haalands Zukunft betrifft: „Zieht er die Klausel oder zieht er sie nicht?“

Klausel bei 70 Millionen?

Doch welche Summe müsste ein Interessent nun auf den Tisch legen, um den 21-jährigen Torgaranten aus seinem Vertrag herauszulösen? Von 75 bis 90 Millionen Euro war bislang die Rede, die katalanische Zeitung ‚Sport‘ nennt in einem aktuellen Bericht 70 Millionen als Hausmarke.

So oder so, in freien Verhandlungen könnten die Dortmunder ohne Zweifel einen deutlich höheren Preis erzielen. Allerdings hätte man im Januar 2020 wohl nicht den Zuschlag erhalten, wenn man dem Norweger diesen Passus nicht eingeräumt hätte.

