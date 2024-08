58 Millionen: Juve macht Koopmeiners zum Rekordhalter

Juventus Turin präsentiert Teun Koopmeiners nach einer langen Hängepartie als Neuzugang. Wie die Alte Dame offiziell verkündet, unterschreibt der 26-jährige Niederländer ein Arbeitspapier bis 2029, das jährlich mit kolportierten vier Millionen Euro vergütet wird. Atalanta Bergamo erhält 52 Millionen Euro an Sockelablöse, weitere sechs können an Boni noch hinzukommen.

Damit steigt Koopmeiners zum teuersten Serie A-internen Mittelfeldspieler aller Zeiten auf. Bisheriger Rekordhalter war Miralem Pjanic, der im Jahr 2016 für 32 Millionen Euro von der AS Rom ebenfalls zu Juve wechselte.

Linksfuß Koopmeiners, der vor drei Jahren für 14 Millionen von AZ Alkmaar zu Atalanta transferiert wurde, konnte in 129 Pflichtspielen 29 Tore und 15 Vorlagen für sich verbuchen. Gekrönt wurde seine Zeit in Bergamo mit dem Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison, als man das bis dahin ungeschlagene Bayer Leverkusen mit 3:0 besiegte.