100 Millionen für Barça-Star Raphinha?

Ein Verkauf von Raphinha könnte dem FC Barcelona mehr Geld bescheren als angenommen. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge winken den Katalanen sogar 100 Millionen Euro Ablöse. Nach wie vor besteht großes Interesse in Saudi-Arabien. Vor allem einer der großen Saudi-Klubs, namentlich nicht genannt, soll energisch um Raphinhas Gunst buhlen. Im März wurde bereits über ein Angebot von rund 80 Millionen Euro berichtet.

Eigentlich, so ist zu vernehmen, sieht sich Raphinha noch nicht in der Saudi Pro League. Nicht ausgeschlossen allerdings, dass ihn das viele Geld irgendwann einknicken lässt. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ will sich der 27-Jährige aber auf jeden Fall erst die Pläne seines neuen Trainers Hansi Flick anhören.