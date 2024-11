34 Millionen: Prominenter Sturmkollege für Ronaldo?

Youssef En-Nesyri könnte künftig neben Cristiano Ronaldo für Al-Nassr auflaufen. Wie die türkische Tageszeitung ‚Milliyet‘ berichtet, hat der saudische Erstligist ein aufgebessertes Angebot in Höhe von 34 Millionen Euro bei Fenerbahce eingereicht, um den 27-Jährigen noch in diesem Winter loszueisen. Eine erste Offerte hatte Fener abgelehnt, da En-Nesyri erst im Sommer für 19,5 Millionen Euro in die Türkei gewechselt war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein weiterer Grund, der für den von José Mourinho trainierten Klub gegen einen Wintertransfer spricht, ist der Mangel an Alternativen. Dem Bericht zufolge könnte dafür Talisca (30) im Gegenzug an den Bosporus wechseln. Fener lehne ein Tauschgeschäft zwar ab, es seien aber beide Transfers unabhängig voneinander grundsätzlich denkbar.